شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي على إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الأهلي الفوز على إنبي بهدفين دون رد، الخميس، ليعزز موقعه في صدارة الدوري الممتاز.

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وسجل هدفي الأهلي حسين الشحات ومروان محسن، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة 73 على رأس جدول الدوري، من 31 مباراة، فيما يحل الزمالك في المركز الثاني بـ66 نقطة من 29 مباراة.

ويتساوى بيراميدز مع الزمالك في الرصيد ولكن يتأخر بفارق الأهداف، وكذلك خاض 3 مباريات أكثر من الفريق الأبيض.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الرابع بـ48 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب، في الصراع على المربع الذهبي.