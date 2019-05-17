شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «أنا زملكاوي وفاروق جعفر اللي حببني في الكرة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، لاعب النادي الزمالك الأسبق، إنه «أنا مش بتاع مصلحتي، وكله بتاع قفشني تجدني».
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «أنا زملكاوي، واللي حببني في الكرة، الكابتن فاروق جعفر، وشجعني على اللعب، ولكن أنا ليه طريقة في اللعب ومهارات مختلفة عنه».
وتابع: «التدريب في الدوري الممتاز له ناسه، ولازم تكون محسوب على سمسار معين عشان تتدرب أي فريق في الدوري».
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: «أنا زملكاوي وفاروق جعفر اللي حببني في الكرة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.