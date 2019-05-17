شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «أنا زملكاوي وفاروق جعفر اللي حببني في الكرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، لاعب النادي الزمالك الأسبق، إنه «أنا مش بتاع مصلحتي، وكله بتاع قفشني تجدني».

وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «أنا زملكاوي، واللي حببني في الكرة، الكابتن فاروق جعفر، وشجعني على اللعب، ولكن أنا ليه طريقة في اللعب ومهارات مختلفة عنه».

وتابع: «التدريب في الدوري الممتاز له ناسه، ولازم تكون محسوب على سمسار معين عشان تتدرب أي فريق في الدوري».