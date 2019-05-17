شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: قبل انتقالي للأهلي جريدة الزمالك وصفتني بـ«العدو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، لاعب النادي الزمالك الأسبق، إنه «لم أحصل على أي مليم في انتقالي للأهلي، وتركت الفلوس عشان الزمالك يتركني».
وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «الـ625 ألف جنيه ثمن انتقالي للأهلي، الزمالك حصل على 250 ألف جنيه، ونصيبي أعطيته للأبيض لكي يتركني، والباقي راح لاتحاد الكرة».
وتابع: «جريدة الزمالك وصفتني بالعدو، وأنا قبل انتقل لأي نادي حتى، والإعلام الأبيض صدروا أني خائن ورايح الأهلي، وأنا لحد وأنا رايح أمضي للأهلي كنت بتصل بمسؤولي الزمالك عشان أمضي»، مضيفًا: «لعبت في الأهلي 5 سنوات، وأول مرة لعبت قصاد الزمالك كنت شايل الهم، أني ممكن أباصي للاعبي الزمالك القدامى».
كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبدالعال: قبل انتقالي للأهلي جريدة الزمالك وصفتني بـ«العدو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.