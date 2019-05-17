شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: قبل انتقالي للأهلي جريدة الزمالك وصفتني بـ«العدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، لاعب النادي الزمالك الأسبق، إنه «لم أحصل على أي مليم في انتقالي للأهلي، وتركت الفلوس عشان الزمالك يتركني».

وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «الـ625 ألف جنيه ثمن انتقالي للأهلي، الزمالك حصل على 250 ألف جنيه، ونصيبي أعطيته للأبيض لكي يتركني، والباقي راح لاتحاد الكرة».

وتابع: «جريدة الزمالك وصفتني بالعدو، وأنا قبل انتقل لأي نادي حتى، والإعلام الأبيض صدروا أني خائن ورايح الأهلي، وأنا لحد وأنا رايح أمضي للأهلي كنت بتصل بمسؤولي الزمالك عشان أمضي»، مضيفًا: «لعبت في الأهلي 5 سنوات، وأول مرة لعبت قصاد الزمالك كنت شايل الهم، أني ممكن أباصي للاعبي الزمالك القدامى».