شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: «أزاي محمد هاني ومروان محسن يروحوا المنتخب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، لاعب النادي الزمالك الأسبق، إن «السماسرة هم المتحكمون في الكرة المصرية من تنقلات لاعبين ومدربين»، مشيرًا إلى أن «هناك لاعبين في المنتخب يلعبون مجاملة».

وأضاف في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: «أحمد ومحمد الشناوي لا يستحقان الوقوف كحراس لمنتخب مصر، وأزاي محمد عواد وجنش ميروحوش المنتخب».

وتابع: «أزاي محمد هاني ومروان محسن يروحوا المنتخب، وكمان واخد في الجنب الأيمن أكثر من أربع لاعبين وده يظلم لاعبين أخرين».