شكرا لقرائتكم ناصر عباس: عداله محمد عادل وتميز أبو السادات تحسمان لقاء الأهلي وإنبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي * انبي

المسابقة : الجوله 30 المؤجله من الدوري العام المصري

استاد : بترو سبورت

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لاشئ لصالح الاهلي

حكم ساحة : محمد عادل

المساعد الأول : تحسين ابوالسادات

المساعد الثاني : عمر فتحي

الحكم الرابع : مصطفي عثمان

الحكمان الاضافيان : محمد سلامه ، محمد يوسف

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

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حكم المباراة : محمد عادل

القرارات الفنية والسيطره علي المباراه : الجهد واليقظه والاهتمام كانوا شعار طاقم التحكيم في لقاء الاهلي وانبي ، وكانت اهم احداث اللقاء في الدقيقه 4 من الشوط الاول عندما تميز الحكم المساعد الاول تحسين ابوالسادات باستمرار اللعب علي الرغم من وجود لاعب الاهلي رمضان صبحي في موقف تسلل لكنه لم يتداخل مع لاعب انبي رامي صبري سواء بعمل محاوله واضحه للعب الكره او القيام بفعل واضح اثر علي قدره رامي صبري علي لعب الكره لتذهب الكره الي لاعب الاهلي حسين الشحات الذي كان في موقف سليم ليسجل الهدف . وفي الدقيقه 8 من الشوط الاول مطالبه لاعب الاهلي علي معلول بركله جزاء بداعي لمسه اليد من مدافع انبي الحكم قريب جدا من الحاله ويشير باستمرار اللعب وقرار صحيح نتيجه ان الكره ارتدت من قدم لاعب انبي لتصتدم بصدره زميله والمسافه قريبه جدا لايوجد لمسه يد وقرار الحكم صحيح ، وفي الدقيقه 76 قرار صحيح من الحكم لايوجد لمسه يد علي لاعب انبي نتيجه وضع اليد طبيعي .

العقوبات الانضباطبيه : انذر الحكم كلا من لاعبي الاهلي حمدي فتحي ، عمرو السوليه في الدقائق 51 ، 75 كما انذر كلا من علي فوزي ، احمد رفعت لاعبي انبي في الدقائق 54 ، 72 للاعتراض علي القرار

اللياقه البدنيه والتمركز : استخدام صحيح لاسلوب الجري بجميع عناصره مع التحرك والتمركز الذي يخدم اسلوب وطريقه اللعب وظهر ذلك في الدقائق 44 ، 64 ، بالاضافه الي التحرك القطري الصحيح .

تطبيق مبدا اتاحه الفرصه : تطبيق جيد لمبدا اتاحه الفرصه في الدقيقه 63 ، 72 بتقدير صحيح ,

الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : اشار علي حالات التسلل في الدقيقه 36 ، وتميز في هدف الاهلي الاول في الدقيقه 4 باستمرار اللعب لايوجد تسلل علي رمضان صبحي ، وياخذ عليه عدم الاشاره علي الاخطاء القريبه منه في الدقائق 5 ، 69 علي مدار الشوطين .

المساعد الثاني : اشار علي حالات التسلل في الدقائق 11 ، 49 ، 68 بتقدير صحيح وتعاون جيد مع الحكم في الدقيقه 23 وقرار صحيح .

الحكم الرابع : نجح في السيطره علي المنطقه الفنيه بفضل تعاون الاجهزه الفنيه لكلا الفريقين .

الحكمان الاضافيان : تعاون ايجابي من خلال التحركات الصحيحه علي الخطوط لاتوجد اختبارات داخل الصندوق .