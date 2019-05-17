شكرا لقرائتكم الحكم أحمد الشناوى : هدف حسين الشحات صحيح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الحكم الدولي السابق أحمد الشناوى أن هدف حسين الشحات فى مرمى انبى صحيح فى اللقاء المؤجل من الجولة 30 لبطولة الدوري المصرى الممتاز. وقال الشناوى خلال تواجده فى بقناة اون سبروت مع الاعلامى احمد شوبير ان هدف الأهلى الأول صحيح لعدم تداخل رمضان صبحى فى الكرة ولم يعوق رامى صبرى لاعب انبي. Advertisements وتابع الحكم الدولي السابق انه فى حال تلامس رامى صبرى لرمضان صبحى سيكون الهدف غير صحيح وهذا لم يحدث خلال الهدف. واصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اللخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز . سجل حسين الشحات هف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يثضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

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