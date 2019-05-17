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شكرا لقرائتكم مرتجى: أوليه اوليه اوليه حلق عالي يا نسر الأهلي +90... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى على فوز فريقه على نظيره إنبى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
ونشر مرتجى صورا خلال سعادته بفوز الأهلى على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلقا عليها :" مرتجى : وليه اوليه اوليه حلق عالي يا نسر الاهلي +٩٠".
مرتجى
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