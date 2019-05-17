شكرا لقرائتكم شباب الأهلى سلاح ميهوب لتدعيم "الشواكيش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة إلى قطاع الناشئين بالأهلى خاصة فريق الشباب لتدعيم صفوف الشواكيش ببعض اللاعبين ممن لم تشملهم القائمة الأولى للفريق الأحمر خلال الإنتقالات الصيفية المقبلة. ويأمل ميهوب فى إبرام ثلاث صفقات على أقل تقدير من شباب الأهلى تكون على مستوى المسئولية يستطيع المنافسة بهم على الصعود لدورى الأضواء فى ظل المنافسة الحامية المتوقع أن تشهدها المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى العام المقبل .

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