شكرا لقرائتكم لاسارتي : أزارو يحتاج معاملة خاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الأورجوباني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، أنه دائم الحديث مع المغربى وليد ازارو مهاجم الفريق، مؤكدآ أن الهدافين يحتاجون دائما لمعاملة خاصة.
كما أكد لاسارتى فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفى عقب مباراة الأهلي ضد إنبي، أن فريقه واجه منافس صعب وقوي، مشددا أن بعض أجزاء المباراة كانت صعبة للغاية لكنه يرى أن الأحمر استحق الفوز علي الفريق البترولي.
وقال لاسارتي :"الأهلي يخلق فرص كثيرة ولكن نهدر العديد منها"، مشيدا فى الوقت نفسه بأداء مهاجمي الأحمر، وكشف أنه ينتظر مثل الملايين تحديد وجهة النجم العالمي جريزمان مؤكدا أنه يعتقد انتقاله لنادي برشلونة أو باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفاز الأهلي علي إنبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب بتروسبورت والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.
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