شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى: تغييرات لاسارتى تستهدف الاستحواد والأهم النقاط الثلاث... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد يوسف المدرب العام بالنادى الأهلى أن هدف فريقه الثانى فى شباك إنبى أتى متأخرا موضحا أن كل ما يهمه هو حصد الثلاث نقاط لقطع شوط جديد نحو التتويج باللقب.

وفاز الأهلى على إنبى بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الإسبوع الـ30 في بطولة الدوري العام.

وشرح يوسف خطة لاسارتى المدير الفنى للقلعة الحمراء فى التغيرات مؤكدا أنها تستهدف تفعيل الشق الهجومي، من أجل موصلة الاستحواذ على الكرة وتشكيل خطورة على مرمى المنافسين

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وأكّد محمد يوسف، أن هناك العديد من المكاسب التي حققها الأهلي من مباراة إنبي؛ أهمها الفوز بالنقاط الثلاث، وتسجيل مروان محسن وحسين الشحات هدفي المباراة ومواصلة ظهور وليد سليمان.

وأشار المدرب العام، إلى أن الجهاز الفني أغلق ملف مباراة إنبي ليبدأ التركيز في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، وهو ما اعتاد عليه الجهاز عقب كل مباراة خلال مشوار الفريق في الدوري.