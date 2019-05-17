شكرا لقرائتكم قمصان بعد الفوز على إنبي: الأهلى يسير بخطى ثابتة نحو اللقب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر سامى قمصان المدرب المساعد بالنادى الأهلى عن سعادته بفوز فريقه على نظيره إنبى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال قمصان فى تصريحات إذاعية أن الأهلى حقق هدفه من المباراة بحصد الثلاث نقاط مؤكدا أن المارد الأحمر يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب.

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وأشاد قمصان بالتغييرات التى أجراها لاسارتى المدير الفنى للمارد الأحمر موضحا أنها جاءت فى الميعاد المناسب.