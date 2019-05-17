علاء عبد العال عن صورة الشيشة: الجوهرى كان بيدخن السجائر على الدكة...

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جدة - عمرو شويل علاء عبد العال عن صورة الشيشة: الجوهري كان يدخن السجائر على الدكة

أكد علاء عبد العال، مدرب الداخلية السابق، أنه عيبًا أن يتم تصويره اثناء شربه لـ"الشيشة".

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وقال علاء فى تصريحات تلفزيونية: "عيب أن يتاخد ليا صورة وانا بشرب الشيشة، هذا تعدي على حريتي الشخصية".

وأكمل: "الجوهري كان يدخن السجائر على دكة البدلاء، سأقاضي من فعل ذلك".