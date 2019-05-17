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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في الثانية عشر من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، الذي سيقام على الملعب "البلدي" ببركان.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الأراضي المغربية، تسهل مهمته خلال مبارة العودة التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، تأهل الزمالك إلى المباراة النهائي للبطولة، بعدما نجح في تخطي عقبة النجم الساحلي التونسي، حيث فاز الفريق الأبيض في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية بهدف نظيف، أحرزه اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

قبل أن ينجح في الخروج بتعادل ثمين للغاية خلال مباراة العودة، في لقاء مثير للغية، حيث تم طرد الحارس محمود جنش، ليضطر المهاجم عمر السعيد في أن يقف كحارس خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، بينما فريق نهضة بركان فتأهل بعدما قام بريمونتادا تاريخية على حسلب الصفاقسي التونسي، حيث فاز الفريق التونسي خلال مباراة الذهاب بهدفين دون رد، ليظن الجميع ان الأمور قد انتهت، وأن المباراة النهائية ستكون بين الزمالك والصفاقسي التونسي.

إلا أن الفريق المغربي عاد من بعيد ونجح في الفوز بثلاثية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل ‘لى المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية



موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، ويعاني الزمالك من أزمة كبيرة في حراسة المرمى، خاصة أن الحارس محمود جنش قد تم طرده خلال مباراة النجم الساحلي وسيغيب عن النهائي، بينما تعرض الحارس عماد السيد خلال مباراة الداخلية، ولذلك سيتم الاعتماد على الحارس الشاب عمر صلاح.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، وينافس الزمالك في الموسم الحالي على أكثر من بطولة، حيث ينافس الفريق الأبيض غريمه التقليدي النادي الأهلي على لقب الدوري، بينما يسعى الفريق الأبيض إلى التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه.