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جدة - عمرو شويل علاء عبد العال يكشف سبب هبوط الداخلية

أكد علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية ان عدد من الظروف كانت عائقًا امامه هذا الموسم في البقاء بالدوري الممتاز.

وقال علاء في تصريحات تلفزيونية "اشكر ادارة النادي على دعمهم الدائم للفريق".

متابعًا "بنلعب في ظروف صعبة وبنعتمد على الموارد الشخصية وهي بيع اللاعبين، السبب الاول في الهبوط هو عدم الحفاظ على اللاعبين المميزين بصفة مستمرة".

وأستكمل "مفيش موسم بدأت فيه مع الداخلية غير لما بفقد على الأقل 4 أو 5 لاعبين أساسيين بسبب بيعهم، بجانب ان اللاعب الي بينتهي عقده بيرفض التجديد".