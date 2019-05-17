شكرا لقرائتكم الأهلى يشارك فى دورى الأبطال الموسم المقبل رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تأكد بصفة رسمية مشاركة الأهلى الموسم المقبل فى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على إنبي 2 / 0 و إرتفاع رصيده للنقطة 73 و تأكد إحتلالته للمركز الأول أو الثاني حتى نهاية الدورى الحالي.

وخاض الأهلى 30 مباراة فى الدورى ، بينما لعب بيراميدز 32 مباراة ويتبقي له لقائين و فى حالة الفوز بهما لن يلحق بالنادي الأهلي رسمياً ، لتصبح المنافسة على لقب الدورى بين الأهلى و الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعد خوضه لـ29 لقاء فقط.

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تنص اللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي على مشاركة النادي صاحب المركز الأول و الثاني فى الدوري على المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد نادي بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة وكان ينتظر سقوط الأهلى فى أى من المباريات المقبلة على أمل استمرار فرصته فى التتويج باللقب.