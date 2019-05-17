شكرا لقرائتكم علاء عبد العال: قاومت 8 مواسم مع الداخلية.. والنهاية مؤلمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علاء عبد العال: قاومت 8 مواسم مع الداخلية.. والنهاية مؤلمةأكد علاء عبد العال، مدرب الداخلية السابق، أنه قاوم مع فريقه 8 مواسم، لكن النهاية مؤلمة بعد هبوطه هذا الموسم.
وقال علاء فى تصريحات تلفزيونية : "النهاية مؤلمة ولم أكن أتمناها، فأنا قاومت مع الداخلية 8 مواسم وكنت أتمنى إستمراره في الدوري دائمًا".
وأكمل: "كنا نؤدي بشكل جيد على المستوى الفني، لكن تعرضنا لعدم توفيق، واستقبلنا أهداف غير عادية مثل لقاء الزمالك الأخير".
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