شكرا لقرائتكم مدفع الامساك.. سابقة فريدة من نوعها فى إثيوبيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجلت اثيوبيا رقما قياسيا جيدا من حيث حصدها للقب في أول بطولة انتهت باستخدام الوقت الإضافى عام 1962 وفيها تمكنت إثيوبيا من تسجيل هدفين وإحراز اللقب للمرة الأولى، ويذكر أن منتخب مصر سيخوض البطولة القادمة على أرضه ووسط جماهيره بينما غاب الفراعنة عن كأس الأمم الأفريقية فى ثمانى مسابقات كان أولها فى عام 1965 لأسباب سياسية مع البلد المضيف حينها تونس، رغم اجتياز التصفيات على حساب المغرب ونيجيريا، وفى عام 1967 "عام النكسة" غاب مصر عن بطولة 1968 فى أثيوبيا.

وفى نسخة 1972، خرجت مصر من التصفيات المؤهلة فى البطولة التى احتضنتها الكاميرون على يد المغرب

وفى تصفيات بطولة 1978 فى غانا، خرج الفراعنة على يد المنتخب التونسى، كما انسحب الفراعنة من المشاركة عام 1982 فى البطولة المقامة فى ليبيا بسبب الأزمة السياسية بين البلدين فى ذلك الوقت ثم غاب المنتخب عن البطولة فى ثلاثة نسخ متتالية 2012، 2013 و2015.