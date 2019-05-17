شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: يكفينا الحصول على 80 نقطة من أجل حسم الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، أن تحقيق الفوز دائمًا شيء هام بالنسبة للفريق، ويكفينا الحصول على 80 نقطة من أجل حسم البطولة للفوز بالدورى، لكننا سنلعب من أجل الفوز في كل المباريات والوصول إلى 82 نقطة.

كشف سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport" ، بأن ناديه يرغب في الحصول على 82 نقطة خلال الموسم الحالي من الدوري الممتاز، كما أبدى استياءه من حديث مسئول بأحد الأندية عن أن حامل اللقب لن ينافس من أجل الاحتفاظ بالبطولة.

وأضاف مدير الكرة أن لا يمكن أن يبقى الفريق على أداء واحد طوال المباراة، لكن الأهم بالنسبة للفريق الكبير ألا يكون الهبوط كبير عندما يتراجع الأداء، وهذا يمثل الفارق بين الأندية الكبيرة والصغيرة."

ووجه سيد عبد الحفيظ حديثه لمسئول أحد الأندية: "لماذا بدأ الحديث عن أخطاء الحكام الآن؟، ألست أنت من دعوتني لإدارة مباريات فريقك؟ هل تغير شيء في الوقت الحالي؟ التصريحات كثيرة منذ بداية الموسم وبها تنافض كبير."

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وأضاف: "شخص يتحدث منذ بداية الموسم عن أن الأهلي ليس منافسًا له على الفوز بالدوري، لا أعلم من أين أتى بهذه الثقة؟ الأهلي بطل الموسم الماضي والإسماعيلي وصيف، والموسم قبل الماضي كان مصر للمقاصة الوصيف."