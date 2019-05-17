شكرا لقرائتكم بيراميدز يفقد فرصة الفوز بالدوري رسمياً .. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فقد نادي بيراميدز رسمياً فرصة الفوز بالدوري هذا الموسم ، وذلك بعد فوز الأهلى على إنبي 2 / 0 و إرتفاع رصيد الأحمر للنقطة 73 ، و إتساع الفارق بينه وبين بيراميدز لـ7 نقاط.

Advertisements

ويتواجد نادي بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة وكان ينتظر سقوط الأهلى فى أى من المباريات المقبلة على أمل استمرار فرصته فى التتويج باللقب.

وخاض الأهلى 30 مباراة فى الدورى ، بينما لعب بيراميدز 32 مباراة ويتبقي له لقائين و فى حالة الفوز بهما لن يلحق بالنادي الأهلي رسمياً ، لتصبح المنافسة على لقب الدورى بين الأهلى و الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة بعد خوضه لـ29 لقاء فقط.