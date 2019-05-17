شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاسماعيلى والداخلية اليوم الجمعة 17-5-2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق فى العاشرة مساء اليوم الجمعة، مباراة الاسماعيلى ضد الداخلية باستاد الجيش بالسويس فى إفتتاح الاسبوع الـ 33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الإسماعيلي ضد الداخليه لتصحيح المثار



مباراة الإسماعيلي ضد الداخليه يخوضها الدراويش بحثاً عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذى يلازم الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة فى المقابل تمثل مباراة الليلة الظهور الأول للداخلية بعد الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى عقب الخسارة فى الجولة الماضية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاسماعيلى ضد الداخلية



تقام مباراة الاسماعيلى ضد الداخلية الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش بالسويس فى سهرة رمضانية مثيرة تترقبها جماهير قلعة الدراويش.

ترتيب الاسماعيلى والداخلية فى جدول الدوري المصري



قبل انطلاق مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية الليلة، يحتل الدراويش المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 11 وخسر 10 مباريات ونجح لاعبيه فى تسجيل 26 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الداخلية المركز الـ 17 بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء ونجح لاعبيه فى تسجيل 34 هدفا وتلقت شباكه 47 هدفا.

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المباراة الأخيرة للإسماعيلي والداخلية قبل موقعة الليلة



وشهدت المواجهة الأخيرة للاسماعيلي والداخلية بالدوري المصري الممتاز ، تعادل الدراويش سلبيا مع الانتاج الحربى بينما خسر الداخلية من الزمالك بهدفين مقابل هدف .

محمود جابر قائد انتفاضة الاسماعيلي



وطلب محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للهروب من شبح الهبوط مبكراً قبل مواجهة الأهلي بالجولة المقبلة ويدخل كتيبة الدراويش اللقاء مكتملة الصفوف بإستثناء غياب باهر المحمدى الذى لم يكتمل شفاؤه من الاصابة فى عضلات البطن

الظهور الاول لضياء عبد الصمد مع الداخلية



فيما يظهر ضياء عبد الصمد المدير الفنى الجديد للداخلية للمرة الأولى الليلة بعد استقالة علاء عبد العال من منصبه عقب الخسارة أمام الزمالك، وطلب عبد الصمد من لاعبيه ترك بصمة طيبة فى أخر مبارياتهم بالدوري المصري الممتاز بعد ضياع كافة الضغوط التى حاصرتهم فى المباريات السابقة .

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي والداخلية



تذاع مباراة الإسماعيلي والداخلية عبر قناة أون سبورت الفضائية فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.