شكرا لقرائتكم السهلاوي: لم أوقع على "مخالصة" وعقدي ما زال مستمراً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح محمد السهلاوي، مهاجم نادي النصر، أنه لم يوقع على مخالصة مع النادي حسب ما أشارت التقارير الإعلامية في وقت سابق، مؤكدا أنه ما زال يرتبط بعقد مع النصر.

وتوج النصر بلقب الدوري، يوم الخميس، بعد فوزه على الباطن في ختام المسابقة بهدفين لهدف.

وقال السهلاوي "32 عاما" في لقاء تلفزيوني بعد اللقاء: لم أوقع على مخالصة مالية مع النادي، وعقدي مستمر وأتدرب مع النصر، وبخصوص الموسم المقبل فلكل حادثة حديث.

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وأضاف: الدوري جاء بعد موسم مرهق للجميع، والجماهير دعمت الفريق بشكل كبير ولعب دورا هاما، والمنافسة كانت قوية للغاية، وأتمنى حظا أوفر لبقية الأندية.

بدوره، أكد عمر هوساوي، مدافع النصر، أن النصر حقق لقب أقوى نسخة دوري سعودي على مر التاريخ، مشيرا إلى أن مباراة الاتفاق كانت نقطة التحول للفريق، واللاعبون تعاهدوا بعدها من أجل التتويج باللقب.

وشدد زميله عبدالرحمن العبيد على أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا كان واثقا من حصول النصر على لقب الدوري، وأردف: أكد لنا أكثر من مرة أن الدوري ما زال طويلا، ولم يحالفنا الحظ في الكأس.. لكننا حققنا لقب الدوري.