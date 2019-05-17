شكرا لقرائتكم سعود آل سويلم: توجنا بالدوري بالرغم من الظلم الواضح ضد النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، أن فريقه واجه موسما صعبا للغاية، وتعرض لظلم تحكيمي خلال منافسات الموسم.
وتوج النصر بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه على الباطن 2-1، يوم الخميس، ضمن الجولة الأخيرة في المسابقة.
وقال آل سويلم في لقاء مع برنامج "في المرمى" بعد التتويج: واجهنا لحظات صعبة، لأنه كان هناك ظلم تحكيمي واضح ضد نادي النصر منذ بداية الدوري، بجانب ملاعب سيئة وعملية نقل لمباريات الفريق.
وأضاف: أهدي اللقب إلى جماهير نادي النصر، وشعوري لا يوصف بعد فوزنا بلقب النسخة الأغلى، وأتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل.
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