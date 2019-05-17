شكرا لقرائتكم بارتوميو مؤكداً: فالفيردي يحظى بدعمنا.. ونحن سعداء به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد رئيس نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم جوسيب ماريا بارتوميو أن مدرب الفريق الحالي إرنستو فالفيردي هو الشخص الذي نريد نافيا الشائعات التي تحدثت عن إمكانية تغييره بعد الخروج المذل من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنجليزي.

وقال بارتوميو يوم الخميس "يحظى فالفيردي بدعم رئيس النادي ومجلس الإدارة، إنه المدرب الذي نريد، إنه مشروع على المدى المتوسط والبعيد، يملك إرنستو عقدا ونحن سعداء به".

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وكان فالفيردي تعرض لانتقادات حادة من الصحف المحلية بعد أن تقدم ذهابا على ليفربول بملعب كامب نو بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر برباعية نظيفة إيابا على ملعب أنفيلد ويخرج من الباب الضيق.

وكان فالفيردي ألمح إلى بقائه في منصبه وصرح يوم السبت الماضي في مؤتمر صحافي سبق مباراة فريقه ضد خيتافي في الدوري المحلي "لقد تحدثت إلى الرئيس وشعرت بأني مدعوم من قبل النادي".

كما أكد فالفيردي حينها أنه لم يفكر بالاستقالة من منصبه إطلاقا بعد خروج فريقه من المسابقة القارية. ونجح المدرب في قيادة فريقه إلى اللقب المحلي وبإمكانه إضافة لقب كأس إسبانيا شرط فوزه على فالنسيا في المباراة النهائية المقررة في 25 مايو الحالي.