الأهلي يواصل انتصاراته ويبتعد في صدارة الدوري المصري

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واصل الاهلي سلسلة انتصاراته بفوز مستحق على ضيفه انبي بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الثلاثين من بطولة مصر لكرة القدم الخميس.

سجل هدفي الاهلي حسين الشحات (4) ومروان محسن (90+4) ليرفع رصده الى 73 نقطة مبتعدا بالصدارة عن اقرب ملاحقيه الزمالك الثاني برصيد 66 نقطة علما بان الاخير يملك مباراتين مؤجلتين، في حين تجمد رصيد انبي عند 36 نقطة وبقي تاسعا.

تقدم الاهلي بهدف مبكر لحسين الشحات فى الدقيقة الرابعة مستغلا تمريرة طولية خلف دفاع انبي وسدد الكرة بين قدمي عبد العزيز البلعوطي حارس انبي.

وضغط انبي عقب الهدف بغية ادراك التعادل وسيطر لاعبوه على وسط الملعب وتصدى محمد الشناوي لرأسية محمد بسيوني في الدقيقة 12.

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مع بداية الشوط الثاني واصل انبي ضغطه الهجومي وشكلت هجماته خطورة على مرمى الشناوي ، فى حين تراجع لاعبو الاهلي للدفاع حفاظا على هدف التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة استغلالا لسرعة المغربي وليد ازارو، ومن احداها تصدى البلعوطي لرأسية ازارو وهو فى حلق المرمى فى الدقيقة 72 ثم تصدت عارضة مرمى أنبي لرأسية احمد فتحي في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع نجح البديل مروان محسن فى اضافة الهدف الثانس للاهلس فى الدقيقة بتسديدة قوية على يسار البلعوطي.

أهداف المباراة: