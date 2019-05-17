شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والداخلية اليوم الجمعة 17/5/2019 بالدوري المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية على استاد الجيش بالسويس فى افتتاحية الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الدراويش بحثًا عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة للتخلص من شبح الهبوط الذى يلازم الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة فى المقابل تمثل مباراة الليلة الظهور الاول للداخلية بعد الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى.

موعد مباراة الإسماعيلى والداخلية

تقام مباراة الإسماعيلى والداخلية فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بالسويس فى سهرة رمضانية مثيرة.

ترتيب الإسماعيلى والداخلية فى جدول الدوري

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 15 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبنوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 47 هدفًا.

أخر ظهور للاسماعيلى والداخلية

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وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى أخر ظهور بمسابقة الدوري العام بينما سقط الداخلية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

جابر يبحث عن انتفاضة الدراويش

وطالب محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بالعودة لقطار الانتصارات للتخلص من شبح الهبوط مبكرًا قبل ملاقاة الاهلى فى الجولة المقبلة وتبدو صفوف الدراويش مكتملة فى مباراة الليلة باستثناء غياب باهر المحمدى الذى لم يكتمل شفاؤه من الاصابة فى عضلات البطن.

الظهور الاول لضياء عبد الصمد مع الداخلية

على الجانب الآخر يظهر ضياء عبد الصمد مديرًا فنيًا للداخلية للمرة الأولى فى مباراة الليلة بعد استقالة علاء عبد العال من منصبه وطالب لاعبوه بترك بصمة طيبة فى أخر مبارياتهم بالممتاز بعد ضياع كل الضغوط التى حاصرتهم فى المباريات السابقة.