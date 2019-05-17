شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المصرى يجرى جراحة الصليبى بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدولي الفلسطيني محمد صالح، مدافع فريق المصري البورسعيدي، جراحة الرباط الصليبي بألمانيا على خلفية صابته بأحد المباريات الودية مع النادي الأخضر منذ شهر تقريبًا.

وتعرض الفلسطيني محمد صالح، مدافع المصري، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، اثناء مباراة وديه كانت تجمع الفريق الأول للنادي الأخضر أمام فريق الناشئين منذ ما يقرب من شهر تقريبًا.

ويستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة الإنتاج الحربي، الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش الثالث بالسويس، لحساب الجولة الـ33 للدوري الممتاز.

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