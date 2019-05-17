الإسماعيلي عن مواجهة الداخلية : هدفنا عودة الثقة قبل كلاسيكو الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا توجد أى مباراة سهلة فى مسابقة الدورى هذا الموسم، الداخلية فريق جيد وسيلعب بروح كبيرة رغم هبوطه للقسم الثانى .. هكذا بدأ صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى تصريحاته. ويلتقى الفريقان اليوم الجمعة باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة الــ33 من عمر المسابقة. Advertisements وأضاف المنياوى :”لاعبو الفريق المنافس يرغبون فى اثبات تألقهم للاستمرار بدورى الأضواء والشهرة وهذا يزيد من صعوبة اللقاء”. واستكمل مدير الكرة للدراويش :”ناشئون الفريق هم المستقبل المشرق ،والقادرين على اعادة الفريق لمكانته بشرط حصولهم على فرص المشاركة فى الموعد المناسب”. وأتم :”نتطلع للانتصارات مجددا وعودة الثقة للاعبين قبل مباراة القمة أمام الأهلى التى ستكون مرتقبة كالعادة بين فريقين يتمتعان بقاعدة جماهيرية كبيرة”.

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