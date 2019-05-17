شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى الخميس 16 / 5 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى يوم الخميس 16 / 5 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في التقرير التالي:

الأهلي يؤمن عرش القمة بثنائية نظيفة في إنبي

واصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز .

سجل حسين الشحات هف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يثضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدوري فيما يتوقف رصيد أنبي عند 36 ويبقي في المركز التاسع.

وضم تشكيل الأهلي محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، علي معلول، أيمن أشرف، أحمد فتحي عمرو السولية، حمدي فتحي، صالح جمعة، حسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو

فيما ضم تشكيل إنبي كلاً من عبد العزيز البلعوطى، على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز، محمد أشرف روقة ومحمود غالى وأمامها محمد بسيونى وأحمد شكرى وأحمد رفعت ومحمود قاعود.

مران الغائبين عن مباراة الأهلي وإنبي.. تأهيل أجاي.. ونيدفيد في الجيم

خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلى ونظيره إنبى فى الدوري، مرانًا قويًا عصر الخميس على ملعب مختار التتش بمقر النادى بالجزيرة حيث شارك فى المران باسم على وعمرو جمال ومصطفى شوبير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد حمودى وناصر ماهر ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد علاء. فيما أدى كريم نيدفيد لاعب الفريق جلسة علاج طبيعى اليوم الخميس على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة إنبى فى الدوري. وخاض نيدفيد فقرات تأهيل ضمن البرنامج الذى يؤديه بعد أن أجرى جراحة فى غضروف الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية. كما اكتفى النيجيرى جونيور أجايى لاعب الفريق بأداء تدريبات تأهيل وعلاج طبيعى على هامش مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الأهلى وإنبى التى تقام مساء اليوم فى الدوري.

الأهلى راحة 24 ساعة عقب مواجهة إنبى وييدأ الاستعداد للإسماعيلى السبت

قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة. Advertisements ويبدأ الأهلى استعداداته غدٍ السبت، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

لاسارتى يطمئن على الشيخ ولطفى بسبب إصابة الظهر والركبة

اطمأن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى على آخر تطورات برنامج تأهيل الثنائى؛ أحمد الشيخ وعلى لطفى لاعبى الفريق، من خلال الجلسة التى عقدها مع طبيب الفريق. ويعانى الشيخ من الإصابة بآلام فى الظهر، فى حين يعانى لطفى من الإصابة فى الرباط الداخلى للركبة. وكان الثنائى قد تغيب عن أداء تدريبات الكرة الجماعية خلال آخر 48 ساعة بسبب الإصابة، حيث اكتفى بأداء تدريبات علاجية وتأهيلية فى الجيم، وخرج الثنائى من قائمة مباراة الأهلى لمباراة إنبى

هل يحتاج أجاى لأشعة بعد إصابة الضامة؟.. الأهلي يجيب