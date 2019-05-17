شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى دعوة من الفيبا لحضور مناقشة بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الزمالك دعوة من الاتحاد الأفريقى لكرة السلة "فيبا" لحضور الاجتماع الذى يعقده الاتحاد على هامش نهائيات البطولة الأفريقية التى تقام 24 مايو الجارى بأنجولا .

ومن المقرر أن يشارك من الزمالك طارق السعيد مدير الفريق، وسيشهد الاجتماع مناقشة البطولة الأفريقية فى نظامها الجديد، بعد أن أصبحت تحت إشراف NBA

يذكر ان البطولة الأفريقية يشارك فيها من مصر فريق سموحة ومن المقرر أن يلتقى مع أول أغسطس الأنجولى فى قبل نهائى البطولة