شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: جنش الحارس الأول في مصر.. وعبد الله السعيد أفضل لاعب في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد ضياء السيد، مساعد مدرب منتخب مصر السابق، إن المنتخب الوطني لكرة القدم سيعتمد على المحترفين في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وأشار السيد، في تصريحات تليفزيونية ، إلى أن مصر بذلت مجهود غير عادي في عملية تنظيم البطولة المرتقبة، وتنظيمها تحدي كبير لمصر على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والرياضية.

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وتابع مساعد مدرب منتخب مصر السابق أن كتيبة الفراعنة مطالبة بحصد لقب البطولة الإفريقية واصفا أن مجموعة الفراعنة في أمم إفريقيا سهلة.

وكشف ضياء السيد أن هناك مطالبات بضم عبد الله السعيد إلى قائمة المنتخب المصري واصفا إياه بأنه أفضل لاعب في الدوري الممتاز، ومحمود جنش أفضل حارس المرمى في مصر ومشكلته أنه لم يخوض مباريات مع المنتخب سوى مباراة وحيدة ويأتي في المركز الثاني أحمد الشناوي ثم محمد الشناوي.