شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى : الحكم تغاضي عن ضربة جزاء لمعلول .. وهدف الأهلى صحيح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن هدف الأهلى الأول فى مرمى إنبي صحيح وليس تسلل خاصة بعد عدم تدخل رمضان صبحي فى اللعبة.
واصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اللخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز، وسجل حسين الشحات هف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.
تابع الشناوى أن تسديدة جيرالدو لاعب الأهلى والتى لمست مدافع إنبي ليست ضربة جزاء ، متابعاً أن عرقلة وليد أزارو من مدافع انبي تستحق الإنذار .
أكد الشناوى أن الحكم محمد عادل أدائه جيد جداً مؤكداً أنه أدار أكثر من مباراة صعبة مؤخراً.
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