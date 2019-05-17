شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى : الحكم تغاضي عن ضربة جزاء لمعلول .. وهدف الأهلى صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن هدف الأهلى الأول فى مرمى إنبي صحيح وليس تسلل خاصة بعد عدم تدخل رمضان صبحي فى اللعبة.

واصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اللخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز، وسجل حسين الشحات هف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

Advertisements

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدوري، فيما يتوقف رصيد إنبي عند 36 ويبقي في المركز التاسع. أضاف الشناوى فى تحيليه لقناة ON SPORT أن هناك ضربة جزاء للأهلى بعد تسديدة من على معلول تصل لمدافع إنبي الذى يسددها وترتطم بيد زميله ويمنعها من الوصول لمهاجم الأهلى.

تابع الشناوى أن تسديدة جيرالدو لاعب الأهلى والتى لمست مدافع إنبي ليست ضربة جزاء ، متابعاً أن عرقلة وليد أزارو من مدافع انبي تستحق الإنذار .

أكد الشناوى أن الحكم محمد عادل أدائه جيد جداً مؤكداً أنه أدار أكثر من مباراة صعبة مؤخراً.