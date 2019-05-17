شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم الخميس 16 / 5 / 2019 مباراة واحدة فقط ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف فريق الأهلى نظيرة إنبى . الأهلي يؤمن عرش القمة بثنائية نظيفة في إنبي واصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اللخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز . Advertisements فيما تجمد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 12 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 40 هدفاً . وتصدر جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يأتى فى المركز الثانى بيراميدز برصيد 66 نقطة و بالمركز الثالث بنفس عدد النقاط، .

ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز كالتالى :

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