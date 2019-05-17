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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وإنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم الخميس 16 / 5 / 2019 مباراة واحدة فقط ضمن مباريات الجولة الـ30 من بطولة الدورى الممتاز حيث استضاف فريق الأهلى نظيرة إنبى .

الأهلي يؤمن عرش القمة بثنائية نظيفة في إنبي

واصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على أنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اللخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز .

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وتصدر جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 73 نقطة بينما يأتى فى المركز الثانى بيراميدز برصيد 66 نقطة و بالمركز الثالث بنفس عدد النقاط، فيما تجمد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 12 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 40 هدفاً.

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ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز كالتالى :
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