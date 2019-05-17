شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: الداخلية يتعرض لظلم تحكيمي باستمرار.. واتخذت قرار الرحيل من فترة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عبد العال، المدير الفني السابق لنادي الداخلية، إن فريقه يتعرض لظلم تحكيمي باستمرار على مدار الموسم الحالي للدوري الممتاز.

وأضاف عبد العال، في تصريحات تليفزيونية، أن الداخلية هبط خلال الموسم الحالي نظرا لقوة الدوري الممتاز، كاشفاً أن الفريق كان يجد فرق أقل منه في المستوى الفني على مدار المواسم السابقة عكس الموسم الحالي الذى تمتلك فيه الأندية إمكانيات كبيرة ولاعبين متميزين.

أكد المدير الفني السابق لنادي الداخلية، إنه حزين للغاية من هبوط فريق الداخلية وأنه قرر الرحيل بعد 8 مواسم مع الفريق.

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وأضاف عبد العال، أن الداخلية من أفضل 4 فرق بالدوري الممتاز تصل لمرمى المنافسين، مشيراً إلى أنه تحدث مع مسئولي النادي أنه في حالة الهبوط فلن يستمر على رأس الجهاز الفني للفريق وهو ما حدث بالفعل ورحل عن الفريق.