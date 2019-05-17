لاسارتى : الفوز على إنبي جاء بصعوبة.. والهدافين يحتاجون معاملة خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأورجوباني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ان فريقه واجه منافس صعب وقوي خلال مواجهة انبي ، مشددا أن بعض أجزاء المباراة كانت صعبة للغاية الا انه يرى أن فريقه استحق الفوز علي الفريق البترولي. وقال لاسارتي :"الأهلي يخلق فرص كثيرة ولكن نهدر العديد منها مشيدا بأداء مهاجمي فريقه" . Advertisements واضاف لاسارتي انه يتحدث دائما مع وليد ازارو، مؤكدآ أن الهدافين يحتاجون دائما لمعاملة خاصة رافضا التعليق علي احتمالية تأجيل مواجهة الزمالك لبعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية. وكشف لاسارتي أنه ينتظر مثل الملايين تحديد وجهة النجم العالمي جريزمان، مؤكدا انه يعتقد انه سينتقل لبرشلونة أو باريس سان جيرمان . وفاز الأهلي علي انبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب بتروسبورت والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري العام.

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