شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إنبى بعد هزيمة الأهلى: متمسكين بهدفنا لأخر لحظة وكل الدعم للجهاز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد خالد غرابة عضو مجلس إدارة نادى انبى، عن كامل الدعم للجهاز الفنى بقيادة على ماهر، بعد الهزيمة من الأهلى بثنائية، مؤكدا بأنها صفحة نطويها ونقاتل يوماً أخر متمسكين بهدفنا لأخر لحظة.

وقال غرابة، "مباراة انتهت بكل تفاصيلها المتكررة التى أصبح الكلام فيها ممل نوعاً ما، بلا جدوى، ولكن صفحة نطويها ونقاتل يوماً اخر متمسكين بهدفنا لأخر لحظة، كل الدعم والمساندة للفريق والجهاز الفنى والقادم بإذن الله أفضل".



عضو انبى

وواصل فريق الأهلي مسيرة الانتصارات المحلية وحقق فوزاً مُثيراً على انبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الخميس بإستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز .

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سجل حسين الشحات هف التقدم للأهلى في الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى اللحظات الأخيرة، وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدوري فيما يتوقف رصيد أنبي عند 36 ويبقي في المركز التاسع.