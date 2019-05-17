شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر : إنبى خسر من أفضل فريق فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علي ماهر المدير الفني لإنبي أن فريقه واجه أفضل فرق الدوري العام، مشددا أن فريقه أهدر العديد من الفرص التى كانت كفيلة بتغيير النتيجة.
وقال علي ماهر في تصريحات عقب المباراة :" فريقي فاز في 4 مباريات متتالية قبل مواجهة الأهلي.. وكنت أتمني أن أحقق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر الا أن إهدار الفرص لم يسعفني فى تحقيق ما اردت.. استخدمت أحمد رفعت كرأس حربة في الـ30 دقيقة الأخيرة بعد دخول لوكي خاصة ، وأنني لا أملك مهاجم جاهز سوى محمود قاعود.
ووجه علي ماهر الشكر للاعبي فريقه رغم الخسارة، مؤكدا أنه فريقه سيسعى للفوز بالمباربات المقبلة.
وفاز الأهلي علي إنبي بهدفين نظيفين في المواجهة التي اقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب بتروسبورت والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري العام.
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