شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة سيرياس الدولية للكاراتيه بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة سيرياس الدولية للكاراتيه، والتى تقام بتركيا فى الفترة من 17 إلى 21 مايو الجارى. تضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من سارة عاصم، ورضوى سيد، وريم أحمد، وجيانا فاروق، وفريال أشرف، وأمنية محمد، وسارة عبده، وإيمان أشرف، فوزية محمود، وشهد إيهاب، أسماء، أية هشام، على محمد، فراس أسامة، وعبد المنعم محمد، ومؤمن أحمد سعيد، وعمر أحمد عبد المنعم، وعبد الله هشام، وكريم أيمن، وعبد الله ممدوح، وعمر أشرف، وعمرو علاء، ومحمد السيد، وأحمد أشرف، وكريم وليد صلاح الدين. ويرأس بعثة المنتخب أحمد أبو عيشة، ويرافقهم سيف النصر مصطفى مدرب الكاتا، ومحمد عبد الرحمن وهانى قشطة مدربا الكوميتية.

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