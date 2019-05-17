شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الأهلي و إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النادي الأهلي فى مواصلة المشوار نحو لقب الدوري بالفوز على إنبي بهدفين دون رد خلال المباراة التى جمعتهما مساء الخميس باستاد بتروسبورت في الجولة الـ30 للدوري الممتاز . سجل حسين الشحات هف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يثضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة. وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدوري فيما يتوقف رصيد إنبي عند 36 نقطة ويبقي في المركز التاسع.











































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