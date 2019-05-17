شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يستعين بقطاع الناشئين للأهلى لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر علاء ميهوب المدير للترسانة الإستعانة بقطاع الناشئين بالأهلى وتحديدا فريق الشباب لتدعيم صفوف الشواكيش ببعض اللاعبين ممن لم تشملهم القائمة الأولى للفريق الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة . Advertisements ويأمل علاء ميهوب فى ابرام ثلاث صفقات على أقل تقدير من شباب الأهلى تكون على مستوى المسئولية يستطيع المنافسة بهم على الصعود لدورى الأضواء فى ظل المنافسة الحامية المتوقع أن تشهدها المجموعة الثانية بدورى القسم الثانى العام المقبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الترسانة يستعين بقطاع الناشئين للأهلى لتدعيم صفوفه فى الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.