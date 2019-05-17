شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مشكلة صالح جمعة"إنه بيتعب من اللعب الكتير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن صالح جمعه لاعب الأهلي من المميزين فنياً فى الدوري المصري و يمتلك إمكانيات رائعة.

وتابع حازم إمام فى تصريحاته لقناة ON SPORT صالح جمعة تراجع مستواه مؤخراً رغم ظهوره بمستوى متميز للغاية قبل ذلك، مؤكداً أن مشكلة صالح" إنه بيتعب من اللعب الكتير" ويرهق بدنياً.

وأحرز صالح جمعه مع الأهلي حتى الآن هدفين من أصل 10 مباريات خاضهم اللاعب مع الفريق عقب عودته للفريق فى منتصف يناير.