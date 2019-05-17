شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقرر تأجيل مفاوضات معاري الأهلى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولى نادى الجونة تأجيل المفاوضات مع نظيره الأهلى بشأن اللاعبين المعارين المتواجدين بالفريق الساحلى لنهاية الموسم الحالى و الذى يتبقى لديهم مباراتان فقط أمام الزمالك و الإسماعيلى فى بطولة الدورى الممتاز . وتضم قائمة نادى الجونة 4 لاعبين من الأهلى وهم "أحمد ياسر ريان، أحمد حمدى، أكرم توفيق و محمود الجزار"، وظهر اللاعبين بشكل قوى خلال مباريات بطولة الدورى الممتاز. ويلاقى فريق الجونة نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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