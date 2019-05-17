شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الزمالك يشارك فى اجتماعات الاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس عصام عبد الحميد المدير الفنى لفريق سلة الزمالك المشاركة فى اجتماعات الاتحاد الأفريقى للعبة، والتى تقام على هامش نهائيات البطولة الأفريقية والتى تنطلق 24 مايو الجارى . وتأتى مشاركة المدرب بناءً على الدعوة التى تلقاها النادى للمشاركة فى اجتماعات الاتحاد الأفريقى لمناقشة النظام الجديد للبطولة الأفريقية، والتى يقام تحت إشراف الـ NBA Advertisements ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماعات طارق سعيد مدير ادارى الفريق، على أن يتحدد موقف عصام عبد الحميد خلال الساعات الماضية . ويشارك فى البطولة فريق سلة سموحة والذى يخوض لقاء أمام أول أغسطس فى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

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