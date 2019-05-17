شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل يوجه نصيحة لرمضان صبحي والشحات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه اسماعيل المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن فوز الفريق الأحمر علي نظيره إنبي جاء بصعوبة ، مؤكدا أن الفريق البترولي قدم مباراة مميزة وكان منافس قوي للمارد الأحمر.

وكان الأهلي قد فاز بهدفين نظيفين أمام إنبى على ملعب بتروسبورت فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 للدورى الممتاز.

وأكد طه اسماعيل في الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت والذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير، أن الأهلي ينقصه في الفترة الأخيرة تسجيل الأهداف حيث أصبحت الفرص الضائعة آفة كبيرة في الفريق الأحمر، مشيراً إلى أن وليد ازارو مهاجم الفريق يتمتع بسرعة كبيرة ولكنه يفشل في استغلال الفرص وترجمتها لأهداف.

ووجه طه إسماعيل، نصيحة لرمضان صحبي وحسين الشحات ثنائي الأهلي ، حيث طلب منهما التدريب كثيراً علي محافظة التوازن علي الجسم بعد المراوغة مشددا علي أن الشحات قدم مباراة مميزة أمام إنبي

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ويتربع الأهلي على قمة الدوري برصيد 73 نقطة جمعهم من 31 مباراة خاضها ببطولة الدوري حيث فاز في 23 وخسر في 4 وتعادل في مثلهم وسجل 51 هدف وإهتزت شباكه 18 مرة.

فيما تجمد إنبي في المركز التاسع برصيد 36 نقطة ، فاز في 8 مباريات وخسر 12 مباراة وتعادل في 12 مباراة وسجل 36 هدفا ودخل مرماه 40 هدفاً.