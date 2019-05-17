إعرف ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2018/بعد فوز الأهلي علي إنبي بهدفين نظيفين

نرصد لكم في هذا المقال ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2019/2018، بعد مباراة اليوم واصل قطار الأهلي حصد النقاط من كل محطات الدوري المصري، وفاز علي إنبي بهدفين دون رد سجلهما حسين الشحات في الدقيقة 3 من بداية المباراة، ومروان يضيف الهدف الثاني في الوقت المفضل للأهلي بعد ال90 وبالتحديد الدقيقة 94 ،ليصل الأهلي الي النقطة ال73 وينفرد بالصداره، وبعد فوز الزمالك علي الداخلية بنتيجة 2/1، ليتأكد هبوط الداخلية الي دوري الدرجة الأولي، بينما يرتقي الزمالك الي المركز الثاني برصيد 66 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، الأهلي إلي المركز الأول برصيد73 نقطة، خلفه الزمالك الثاني برصيد 66 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 65 نقطة،وتكون الأسابيع المتبقية مثيرة وصعبة علي أهل القمة وأهل القاع، لتحديد الفريق الثالث الهابط مع النجوم والداخلية الذي تأكد هبوطهم رسمياً إلي دوري المظاليم.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد إنبي

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وأصبح نادي المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ويليه المقاولون العرب برصيد 47 نقطة، وفي المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 45 نقطة، المركز السابع فريق الإسماعيلي 38 نقطة،المركز الثامن من نصيب طلائع الجيش برصيد37 نقطة.

أحبائي المتابعين نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذا التقرير، كل ما تريدون معرفته في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاذ، ونحن معكم لتقديم كل جديد، في حينة ونتمنى أن ننال رضاكم، ويسعدنا تلقي أي إستفسار لديكم.