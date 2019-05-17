الآن Ahly: نتيجة مباراة الاهلي وانبي On Sport وأهداف الشحات ومروان محسن تقود الفريق للانتصار

نتيجة مباراة الاهلي وانبي اليوم، تتزين مباريات اليوم الخميس بقمة مصرية تجمع بين الأهلي حامل لقب الدوري المصري ونظيره أنبي على ملعب بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة 30، وسنرصد لكم ملخص نتيجة ماتش الاهلي اليوم ضد أنبي.

نتيجة مباراة الاهلي وانبي

نتيجة الاهلي وانبي، ويتربع النادي الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة أنبي اليوم برصيد 70 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن مطارده المباشر نادي الزمالك صاحب ال66 نقطة ومنقوص من مباراة، ويحاول الأهلي الابتعاد في الصدارة بفارق سبع نقاط بشكل مؤقت عندما يلتقي أنبي اليوم.

ويتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي الرسمية أمام أنبي اليوم مكونة من محمد الشناوي لحراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، ايمن أشرف، علي معلول، وفي الوسط حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، وبالهجوم رمضان صبحي، وليد أزارو، جيرالدو.

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نتيجة مباراة الاهلي وانبي

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وكانت مباراة الدور الأول بين الاهلي وانبي قد انتهت بفوز المارد الاحمر بنتيجة 2-1 وجاءت الأهداف عن طريق أيمن اشرف وجونيور أجاي.

تشكيلة الاهلي الرسمية: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، حسين الشحات، رمضان صبحي، المهاجم: وليد أزارو.