نتيجة مباراة الأهلي اليوم في الجولة الثلاثون من الدوري المصري | نتيجة مباراة الأهلي وأنبي

نتيجة مباراة الأهلي وأنبي اليوم في المباراة المؤجلة من الأسبوع 30 بالدوري المصري، حيث تقام مباراة الأهلي وأنبي مباشرة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت، وترقب كبير من جميع الجماهير المصرية في كل مكان في أنتظار بداية أحداث مباراة الأهلي وأنبي في مباراة ذات أهمية كبيرة خاصة بالنسبة للشياطين الحمر، حيث يحاول النادي الأهلي الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وأنبي اليوم في الدوري

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الاول من المباراة المرتقبة بين الأهلي وأنبي مباشرة في واحدة من أقوي مباريات الدور المصري.

بدأت الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد أنبي من أجل المحافظة على صدارة الدوري المصري في خطوة جديدة نحو التتويج باللقب.

يدخل النادي الأهلي مباراة اليوم بشكل هجومي من أجل إحراز الهدف الأول في أسرع وقت.

الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الاول عن طريق حسين الشحات، وتصبح نتيجة مباراة الأهلي وأنبي حتى الآن هي 1-0 لصالح الأهلي.

مرور 27 دقيقة من زمن المباراة، والأهلي متقدم بهدف وحيد حتى الآن.

الأهلي يواصل سيطرته على مجريات اللقاء بعد مرور 40 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة الأهلي ضد أنبي هي 1-0 للأهلي.

Advertisements

حسين الشحات يضيع الهدف الثاني للأهلي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

سيطرة من الأهلي على مجريات اللقاء.

مروان محسن يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 92 من زمن المباراة.

نهاية أحداث الشوط الثاني والمباراة، بفوز الأهلي بهدفين دون رد.