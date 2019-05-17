نتيجة مباراة النصر والباطن في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يتطلع النصر لتحقيق لقبه الثامن في بطولة الدوري خاصة بعد أن بقي أمامه ثلاثة نقاط فقط وبين التتويج في موسم ظهر فيه النصر بمستوى رائع، إذ يتقدم النصر على الهلال بنقطة واحدة فقط في جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، وتُلعب مباراة النصر والباطن في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 HD بتعليق فهد العتيبي وكذلك قناة Dawri Plus 1 HD بتعليق عيسى الحربين على أحداث اللقاء.

نتيجة مباراة النصر والباطن

قد انتصر النصر في مباراة الذهاب على الباطن بهدفين مقابل لا شيء وينتظر الجماهير تكرار النتيجة لتضمن لهم الفوز باللقب على استاد الملك فهد الدولي، وقد حصل اللاعبين على المكافئات المالية المُستحقة البالغة 100 ألف ريال عن الجولة السابقة في الدوري.

الدقيقة 26: الهدف الأول للنصر في شباك الباطن من خلال ضربة جزاء سددها عبد الرزاق حمد الله بعد أن عاد حكم اللقاء للفار لاحتساب الكرة

الدقيقة 40: استحواذ كامل لصالح النصر على أحداث المباراة، وهجمة خطرة من جانب النصر ولكن دون أدنى خطورة على مرمى الباطن

الدقيقة 53: الباطن يتعادل عن طريق زياد العونلي

الدقيقة 57: العالمي يعود للمباراة بهدف ثاني عن طريق حمد الله

الدقيقة 71: حارس النصر ينجح في إنقاذ هدف للباطن ويُبقي على النتيجة بهدفين مقابل هدف للعالمي

الدقيقة 91: العد التنازلي يبدأ لتتويج النصر بالبطولة الثامنة له في تاريخه

نهاية المباراة بفوز النصر بهدفين مقابل هدف وحصوله على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018/2019.