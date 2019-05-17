نتيجة مباراة الهلال والشباب في آخر جولات الدوري السعودي | مباراة الهلال اليوم تقام المباراة الأخيرة الأسبوع الثلاثون من الدورى السعودى يوم الخميس 16/5/2019، ويستضيف فريق الهلال منافسه الشباب على ملعب جامعة الملك سعود، ويأمل الهلال فى تحقيق الفوز فقط لاغير مع أماله بخسارة النصر أو تعرقله بالتعادل من أجل التتويج باللقب، فيما يطمح الشباب فى تحقيق الانتصار وكتابة نهاية المشوار بتحقيق انتصار.

ويحتل الهلال المركز الثانى فى الترتيب برصيد 66 نقطة من الانتصار فى 20 مباراة والتعادل فى 6 لقاءات والهزيمة فى 3 مواجهات، وكان الفريق قد حقق الفوز على فريق الأتفاق بالجولة الماضية بنتيجة 1-0، ويذكر أنه يستعد لخوض لقاء الجولة الأخيرة فى دور المجموعات التى حسمها بالتأهل حيث سيواجه فريق لخويا القطرى.

ويحتل فريق الشباب المركز الثالث برصيد 54 نقطة من الفوز فى 15 لقاء والتعادل فى 9 وخسارة 5 مباريات، وكان الفريق قد تعادل سلبيا مع منافسه التعاون فى لقاء الجولة الماضية.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين بالدور الأول الذى أقيم فى الجولة السادسة قد إنتهت بفوز فريق الهلال بنتيجة 1-0 .

تبدء مباراة الهلال والشباب فى الجولة الأخيرة من عمر الدورى السعودى هذا الموسم يوم الخميس 16/5/2019، وتنطلق صافرة اللقاء فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وبالساعة العاشرة والنصف بالتوقيت السعودي الدولي، وفى الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الدولي غرينتش.

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نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم

فاز فريق الهلال اليوم بثلاثة اهداف على فريق الشباب الذي سجل هدفين اليوم وسجل اهداف الهلال اليوم كلا من

فى الدقيقة ‘8 الهدف الأول بواسطة اللاعب بافيتيمبي جوميز

فى الدقيقة ‘5 سیباستیان جيوفينكو

فى الدقيقة ’91 بافيتيمبي جوميز ضربة جزاء

ترتيب الهلال بعد فوزه على الشباب