نتيجة مباراة النصر والباطن اليوم وفرحة عارمة واحتفالات بتتويج النصر بطلا لهذا الموسم

نقدم نتيجة مباراة النصر والباطن، يسدل الستار اليوم على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حين يتحدد بطل هذا الموسم مع نهاية مباريات النصر والباطن والهلال والشباب، فالنصر يسير بخطى ثابتة نحو انتزاع لقب الدوري هذا العام بعد تعثر منافسه أمام التعاون في المباراة المؤجلة لهما والتي خسر فيها الهلال بهدفين.

نتيجة مباراة النصر والباطن

وتنطلق مباراة النصر والباطن اليوم في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة حيث من المقرر أن يتم بثها عبر قناة KSA Sports 1 HD بتعليق المتميز والمعلق الكبير فهد العتيبي، ويتوقع أن تكون المباراة مليئة بالحماس لاسيما الجماهير التي ستحضر المباراة بصورة مجانية بعد تكفل عدد من رجال الأعمال بشراء التذاكر.

نتيجة مباراة النصر اليوم:

Advertisements

بداية اللقاء، الجمهور يشجع بحماسة وركنية من الجهة اليمنى للنصر وجوليانو على التنفيذ وعرضة لكن الدفاع يبعدها الآن

الدقيقة 10: الهدف الأول يضيع على النصر بعد كرة من الجانب الأيمن تصل لأمرابط الذي يوزع عرضية تصل لحمد الله وتسديدة تمر بجوار القائم

الدقيقة 26: الهدف الأول للنصر عن طريف عبدالرزاق حمد الله من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة للفار بسبب لمسة يد على دفاع الباطن

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف وشوط ثاني منتظر للتويج

الدقيقة 48: هدف ملغي للباطن لوجود التسلل، وحمد الله يسقط على أرض الملعب مصابا ويتلقى العلاج ويستعيد عافيته

الدقيقة 53: هدف التعادل للباطن عن طريق العونلي ولكن عبدالرزاق يسجل الهدف الثاني بعد ذلك بثلاث دقائق

نهاية المباراة والنصر بطلا لكأس الأمير محمد بن سلمان

مباراة النصر والباطن

وينوي مجلس جماهير النصر اقامة احتفالية كبيرة عقب انطلاق صافرة الحكم معلنة عن نهاية اللقاء احتفالا بفوز النصر والتتويج، بينما ستنتظر جماهير الزعيم الأزرق هدية من نادي الباطن الهابط للدرجة الأدني يحول بها مسار اللقب ليحتفظ به الهلال شرط تحقيق الفوز على الشباب فالفارق نقطة واحدة بين الفريقين المتنافسين.

النصر والباطن

وكشف رئيس الرابطة أن احتفال تتويج اللقب سيستمر لمدة 20 دقيقة وسيكون خالي من الأغاني تماشيا مع شهر رمضان الكريم، وسيكون هناك عرض من الألعاب الناريو والليزر ثم صعود اللاعبين الفائزين باللقب للمنصة للتتويج.

يذكر أن النصر قد اقتنص الصدارة بعد مباراة القمة والتي تفوق فيها على الهلال في الوقت بدل الضائع، ثم استعادها الهلال بفوز الاتحاد على النصر ولكن كان التعاون كلمة السر في تحويلها مرة أخرى