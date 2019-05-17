نتيجة الهلال في لقاء الحسم |مباراة الهلال والشباب اليوم في مباريات الدوري السعودي يلعب فريق الهلال مستضيفاً منافسه فريق الشباب فى لقاء الجولة الأخيرة من عمر الدورى السعودى، ويطمح الزعيم فى تحقيق الفوز مع الإنتظار لسقوط منافسه النصر من أجل خطف اللقب، ويأمل الموج الأزرق فى الانتصار واستكمال سلسلة الانتصارات، ويسعى الهلال نحو التتويج باللقب وإسعاد محبيه وعاشقيه من جماهير هلال نجد.

يحل فريق الشباب ضيفا على نظيره فريق الهلال فى الأسبوع الثلاثون من الدوري السعودي، ويأمل شيخ الأندية لتحقيق الفوز فى المهمة الصعبة من أجل التواجد فى المربع الذهبى، كما يسعى الليث الأبيض فى كتابة أخر سطر له فى الموسم الناجح بانتصار مبهر على كبير الأندية منافسه فى المباراة.

والجدير بالذكر أن لقاء الفريقين بالدور الأول الذى أقيم فى الجولة السادسة قد إنتهت بفوز فريق الهلال بنتيجة 1-0 .

تنقل قنوات السعودية الرياضية أحداث مباراة الأسبوع الثلاثون والأخير من عمر موسم الدورى السعودى، كما تنقل قنا ksa2 أحداث اللقاء المرتقب بجانب استوديو تحليلي كبير للتعليق على أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور انتهائها.

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نتيجة مباراة الهلال والشباب اليوم

فاز فريق الهلال اليوم بثلاثة اهداف على فريق الشباب الذي سجل هدفين اليوم وسجل اهداف الهلال اليوم كلا من

فى الدقيقة ‘8 الهدف الأول بواسطة اللاعب بافيتيمبي جوميز

فى الدقيقة ‘5 سیباستیان جيوفينكو

فى الدقيقة ’91 بافيتيمبي جوميز ضربة جزاء

ترتيب الهلال بعد فوزه على الشباب